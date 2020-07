Condividi su

Gel disinfettanti tossici 2020: lista e marchi dei lotti ritirati

Gel disinfettanti tossici 2020: alcuni prodotti espongono a rischi per la salute, sono diventati più di 70 quelli ritirati negli ultimi tempi. Ecco la lista dei lotti “incriminati” e dei marchi finiti sotto la lente di ingrandimento delle autorità sanitarie.

Gel disinfettanti: alcuni si sono dimostrati tossici

Con l’emergenza coronavirus i gel disinfettanti per le mani sono entrati a far pienamente parte della vita degli italiani. D’altra parte, negli ultimi tempi, è scattato l’allarme della FDA, l’agenzia preposta a controllare alimenti e medicinali: alcuni prodotti sono risultati positivi a una contaminazione da metanolo, una sostanza molto nociva. L’alcol metilico, infatti, è utilizzato principalmente con solvente nel campo dell’industria: può causare danni irreparabili al sistema nervoso, portando anche alla morte in caso di ingerimento.

Chiaramente la tossicità della sostanza espone a dei rischi anche in caso di contatto con la pelle. Per questo motivo le autorità sanitarie hanno disposto il ritiro di diversi lotti di prodotti contraddistinti da 75 marchi diversi. Quindi, contestualmente al provvedimento, sempre la FDA raccomanda ai consumatori di preferire il lavaggio delle mani all’utilizzo di gel e, in ogni caso, di assicurarsi che questi ultimi contengano almeno il 60% di etanolo.

Elenco dei prodotti ritirati e marchi

Gel disinfettanti tossici 2020 – I prodotti ritirati portano i marchi Blumen, Klar and Danver, Hello Kitty, Assured Instant Hand Sanitzer, LumiSkin, Qualitamed Hand Sanitzer, The Good Gel, Clean Care, Saniderm, Andy’s, Gelclor, Neonatural, Plus Advanced, Optimus Lubricants, Shine and Clean, Selecto, Mystic Shiel Protection, Born Basic, Anti-Bac, Scent Theory, Cavalry, Enliven, Lux Eoi, Keep it clean, Bersih, Britz. DAESI. Tutti questi marchi sono di proprietà di grandi gruppi messicani e principalmente della Global, Sapi, della Eskbiochem e della Real Clean Distribuciones. L’elenco completo con tutti i lotti oggetto del ritiro è disponibile al link riportato di seguito.

