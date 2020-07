Come funziona il nuovo meccanismo di bonus legato agli incentivi auto fino a 18 mila euro: ecco i requisiti richiesti per poterne usufruire.

Bonus incentivi auto 2020 fino a 18 mila euro: requisiti e come prenderli

Bonus incentivi auto 2020 fino a 18 mila euro: cosa devono sapere gli automobilisti intenzionati ad acquistare un’auto, preferibilmente a basse emissioni, un po’ per l’aspetto ecologico, un po’ perché gli incentivi aumentano? Infatti i bonus sono più alti per le auto meno inquinanti, prevalentemente ibride ed elettriche. Ma all’incentivo statale potrebbe arrivare anche il tanto atteso incentivo regionale: sostanzialmente il bonus raddoppia e i cittadini, se in possesso dei giusti requisiti, potrebbero giovarne.

Bonus auto 2020: gli incentivi statali

Di seguito gli incentivi statali riservati a chi acquista le auto meno inquinanti:

Auto con emissioni CO2 da 0 a 20 g/km : 10.000 euro con rottamazione (ecobonus da 8.000 euro e 2.000 di sconto concessionario); 6.500 euro senza rottamazione (ecobonus da 5.500 euro e 1.000 euro di sconto concessionario). Il prezzo massimo dell’auto deve essere di 61.000 euro (Iva inclusa).

: 10.000 euro con rottamazione (ecobonus da 8.000 euro e 2.000 di sconto concessionario); 6.500 euro senza rottamazione (ecobonus da 5.500 euro e 1.000 euro di sconto concessionario). Il prezzo massimo dell’auto deve essere di 61.000 euro (Iva inclusa). Auto con emissioni CO2 da 21 a 70 g/km : 6.600 euro con rottamazione (ecobonus da 4.500 euro e 2.000 euro di sconto concessionario); 3.500 euro senza rottamazione (ecobonus da 2.500 euro e 1.000 euro di sconto concessionario). Anche qui il tetto massimo del prezzo di acquisto ammonta a 61.000 euro.

: 6.600 euro con rottamazione (ecobonus da 4.500 euro e 2.000 euro di sconto concessionario); 3.500 euro senza rottamazione (ecobonus da 2.500 euro e 1.000 euro di sconto concessionario). Anche qui il tetto massimo del prezzo di acquisto ammonta a 61.000 euro. Auto con emissioni CO2 da 71 a 110 g/km: 3.500 euro con rottamazione di usato almeno 10 anni (ecobonus da 1.500 euro e 2.000 euro di sconto concessionario); 1.750 euro senza rottamazione (ecobonus da 750 euro e 1.000 euro di sconto concessionario). In questo caso la massima soglia di prezzo ammonta a 48.800 euro Iva inclusa.

Incentivi auto 2020: i bonus locali

Poi ci sono gli incentivi locali, che si andrebbero ad aggiungere a quelli statali, e che variano in base alla Regione di riferimento. Questi ultimi incentivi locali, va tuttavia detto, si esauriscono in breve tempo.

Per avere idea degli importi, prendiamo il caso della Lombardia, regione che ha promesso di impiegare nuove risorse nel settore auto. In cambio di una rottamazione auto (da Euro 2 in giù) o Diesel Euro 5 (o inferiore) e l’acquisto simultaneo di un veicolo elettrico, si potrebbe avere diritto a un bonus di 8.000 euro. In aggiunta all’incentivo statale, dunque, il beneficio economico potrebbe arrivare a 18.000 euro.

Per un acquisto di un veicolo ibrido fino a 70 g/km di CO2 che andrebbe a compensare la rottamazione, si arriverebbe a un bonus aggiuntivo di circa 5.000 euro. Il bonus di importo minimo, per chi acquista l’auto più inquinante insomma, equivarrebbe invece a 2.000 euro. Si attendono dunque novità importanti dalla Regione Lombardia in tal senso.

