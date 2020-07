Desideri proibiti: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv su Rai 2

Condividi su

Mettete da parte le preoccupazioni, lasciatevi travolgere dal conturbante thriller erotico Desideri proibiti. La pellicola dalle emozioni forti, in onda stasera 24 luglio 2020 dalle 21:20 su Rai2, è stata diretta da Roland Joffé, regista inglese noto al grande pubblico per aver firmato The Mission, Fat man and Little Boy, City of Joy, La lettera scarlatta, Goodbye lover e Inverno.

Il lungometraggio ad alta tensione, il cui titolo originale è A Lover Scorned, ha potuto contare sulla fotografia di William Wages, le musiche di Ozzy Doniz mente la sceneggiatura è stata affidata a Leslie Greif e Nicholas Kazan. Ma vediamo insieme la sinossi di Desideri proibiti!

Il thriller segue le vicende di Brooke, casalinga trascurata dal marito Stevens e oramai abituata a sentirsi sola anche in compagnia. Anno dopo anno il rapporto tra i due sposi si è lentamente logorato trasformandosi in una convivenza forzata e priva di qualsiasi sentimento d’affetto. Nonostante il brutto carattere del coniuge, la protagonista tenta in tutti i modi di riavvicinarsi al partner che però è sempre più lontano, schivo, freddo e indifferente.

Stanca di sentirsi invisibile, poco attraente, Brooke cova dentro di sé un profondo astio nei confronti di quell’uomo che le aveva promesso un’esistenza felice e spensierata. Quando poi la casalinga conosce Jake, affascinante agente assicurativo che si sta occupando di redigere una polizza sulla vita di Stevens, si lascia trascinare in un turbine di passione e desideri proibiti dalle conseguenze inimmaginabili.

Il cast del film

In Desideri proibiti Rose Bianco interpreta Carlita mentre Kody Christiansen è Mike. Trevor David veste i panni del Detective, Emilie de Ravin quelli di Brooke e Martha Hamilton è Angie. Leo Howard ricopre il ruolo di Jake, Nicole Marie Johnson quello di Tara e Martinez è Tony.

Hanno partecipato al thriller anche Keneice Musgrove nei vesti di Cinderella, Jeffrey Vincent Parise in quelle di Stevens e David Silverman è Buck. Inoltre Cary-Hiroyuki Tagawa recita la parte di Mr. Wong, Lindsey Thaxton quella della donna lutto e Addison Tucker è Jessie. Completano il cast di Desideri proibiti Tony Vaughn nel ruolo di Mike, Chris Ward in quello dell’agente e Josiah Paul è l’ospite del museo.

