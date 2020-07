Stop licenziamenti nel 2020 e sgravi fiscali per le nuove assunzioni: ecco quali sono le novità in arrivo nel mondo del lavoro.

Stop licenziamenti 2020 e sgravi fiscali assunzioni: le novità del governo

Palazzo Chigi ha dato l’ok per un nuovo scostamento di bilancio di 25 miliardi di euro per il 2020. Risorse che sarebbero investite in una sorta di terza finanziaria, una terza Manovra (per il numero di risorse impiegate il paragone ci sta) nella quale molto spazio dovrebbero trovare le misure per il rilancio del mercato del lavoro. Tra i punti salienti lo stop licenziamenti per tutto l’anno, anche grazie al prolungamento della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane, aiuti alle imprese a riprendere l’attività e sgravi fiscali sulle assunzioni.

Stop licenziamenti e sgravi fiscali: il piano del governo per rilanciare le imprese

Le nuove risorse saranno investite ancora una volta per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia. Ci sarà un pacchetto di misure interamente dedicato al mercato del lavoro, che la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha già presentato ai sindacati. Tra i capitoli chiave spicca il prolungamento della cassa integrazione di ulteriori 18 settimane, da utilizzare a partire dal 15 luglio e fino a dicembre. L’alternativa alla Cig consisterà in sgravi fiscali per chi assume, o meglio, per chi deciderà di far rientrare i propri dipendenti. Tra gli altri sgravi fiscali spiccano anche quelli contributivi legati alle assunzioni.

In arrivo l’ulteriore proroga dello stop ai licenziamenti fino alla fine dell’anno, ma saranno escluse quelle aziende già cessate o in via di cessazione. Per i lavoratori di queste aziende vi sarà solo la via di accesso verso la Naspi, che subirà anch’essa una proroga con un potenziamento del Fondo Nuove Competenze, istituito dal DL Rilancio.

Sindacati soddisfatti e prudenti

Il piano governativo sarà presentato a Confindustria e ai sindacati Cisal, Confsal, Usb e Ugl all’inizio della prossima settimana, mentre entro fine mese è previsto un nuovo incontro con Cigl, Cisl e Uil, fa sapere Adnkronos. L’obiettivo è quello di accelerare gli accordi sul decreto e si respira un clima di fiducia e al contempo di prudenza tra i sindacati.

