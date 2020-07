Condividi su

Pensioni ultime notizie: età media Quota 100, come cambia coi dati Inps

Pensioni ultime notizie: stando agli ultimi dati Inps, si registra un andamento in discesa nel primo semestre 2020 relativo al pensionamento anticipato rispetto a quello ordinario di vecchiaia. Se nel 2019 l’andamento sulle anticipate era stato crescente, anche a causa dell’introduzione di Quota 100 che permette di uscire a 62 anni di età (e 38 anni di contributi), per i primi sei mesi del 2020 non si può dire lo stesso. Con i nuovi dati Inps si può fare anche un’analisi sull’età media di chi esce con Quota 100 e di chi esce con la pensione di vecchiaia.

Pensioni ultime notizie: anticipata Quota 100 e vecchiaia, un po’ di numeri

Resta il fatto che il trend decrescente aveva dato segnali già nei primi 3 mesi del 2020, a differenza del 2019, quando Quota 100 contribuì a registrare oltre 200 mila uscite anticipate. Per ciò che concerne la pensione di vecchiaia, comunque, l’età media di uscita si attesta a 67 anni, che è il requisito minimo di uscita. Per i pensionamenti anticipati, invece, l’età media è di 61 anni e 4 mesi (4 mesi in meno per le donne), mentre nell’anno precedente, 2019, l’età media era di 1 anno in più: il numero relativo alla prima parte del 2020 dovrebbe essere collegato alle crisi aziendali che hanno causato diversi prepensionamenti.

Un altro aspetto da considerare è il sorpasso “di genere”, con i pensionamenti femminili che hanno superato quelli maschili. Interessante anche il dato relativo agli assegni di invalidità e di vecchiaia, che nei primi sei mesi del 2020 sono pari a un terzo di quanto calcolato nell’intero 2019. Le maggiori liquidazioni, dal punto di vista geografico, restano locate nel Settentrione, con il 52% registrato nei primi sei mesi del 2020, ovvero un +2% rispetto al 2019.

In conclusione, è interessante sottolineare come entro i primi 6 mesi del 2020 ci siano state 318.370 nuove pensioni in liquidazione, che vanno a rappresentare il 55,4% dei pensionamenti liquidati nell’intero 2019, quando furono 573.944.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]