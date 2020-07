Condividi su

Bici elettrica con patente e assicurazione? Il Codice della Strada

La bici elettrica un mezzo di trasporto sempre più utilizzato dagli italiani: cosa dice il Codice della Strada rispetto al suo utilizzo? Servono patente e assicurazione, per esempio, come per auto e moto?

Bici elettrica: due tipologie principali

La bici elettrica un mezzo di trasporto sempre più utilizzato dagli italiani: d’altra parte, non tutti sanno che il Codice della Strada contiene delle norme da rispettare anche per questo tipo di veicoli. Innanzitutto, però, bisogna precisare che esistono due tipi di e-bike: Pedelec e S-Pedelec. Nel caso delle Pedelec, si parla di una bici elettrica che ha bisogno della forza muscolare del conducente per funzionare, d’altra parte, si può utilizzare il motore elettrico come supporto alla pedalata (facendo così meno fatica). La velocità massima di una Pedelec non supera i 25 chilometri all’ora: per guidarne una non servono né patente specifica né tantomeno un’assicurazione, tuttavia, è necessario avere almeno 14 anni.

E-Bike e multe: regole da rispettare e sanzioni da pagare

La S-Pedelec si può guidare senza patente?

Nel caso delle S-Pedelec (la S sta per Speed, velocità in inglese, invece, il motore elettrico è ben più potente e può portare la bici a toccare anche la velocità di 45 chilometri orari. Dunque, a seguito di una modifica alla normativa risalente al 2017, tale tipologia di bici elettrica è stata inquadrata nella categoria dei ciclomotori. In base a ciò si capisce che per guidare una bici S-Pedelec bisogna essere in possesso di apposito patentino (in pratica, ci vogliono almeno 16 anni di età) o patente AM ma non è finita qui. Come per qualsiasi altro ciclomotore bisogna indossare il casco e montare specchietto retrovisore, clacson e cavalletto. A questo punto è chiaro altresì che tale mezzo andrà anche immatricolato e assicurato come un “motorino” qualsiasi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]