Inga Lindstrom – Una sposa in fuga: lo streaming e i colpi di scena della pellicola romantica che andrà in onda oggi 25 luglio 2020.

Inga Lindstrom – Una sposa in fuga: trama, cast e anticipazioni film

Il weekend si apre all’insegna delle grandi emozioni e romanticismo con Inga Lindstrom – Una sposa in fuga. La pellicola del 2018, in onda oggi 24 luglio 2020 dalle 21:21 su Canale 5, è stata diretta da Matthias Kiefersauer, regista e sceneggiatore tedesco noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Il commissario Voss, Falsche Siebziger, Bettys Diagnose, Der Komödienstadel: Die fromme Helene e Baching.

L’avvincente lungometraggio, in prima tv assoluta e trasmesso in contemporanea anche sul sito Mediaset nella Sezione dirette, è proprio quello che ci vuole per trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul divano di casa. Ma vediamo insieme quali avventure attendono i protagonisti di Inga Lindstrom – Una sposa in fuga!

Inga Lindstrom – Una sposa in fuga: trama e anticipazioni film

Inga Lindstrom segue le vicende di Emma e Paul, giovane coppia innamoratissima e pronta a coronare il proprio sogno romantico con il matrimonio. Sicuri di voler trascorrere tutta la vita insieme, i due fidanzati organizzano in ogni dettaglio il lieto evento e scelgono come location per la cerimonia la splendida riva del canale di Gota. Nulla sembra poter turbare la felicità dei futuri sposi fino a quando qualcosa cambia il loro destino: ad un passo dalle nozze la donna è colta da un attacco di panico e scappa.

Scioccati e preoccupati per la ragazza, le famiglie della coppia iniziano a cercare ovunque la fuggitiva che nel frattempo è partita alla volta di Stoccolma. Mentre i suoi cari si stabiliscono temporaneamente in un albergo vuoto, la protagonista conosce Moritz, addetto al catering del matrimonio rimandato, che la convince ad intraprendere un viaggio libero dagli schemi, senza una meta precisa. Come finirà Inga Lindstrom?

Il cast del film

In Inga Lindstrom Barbara Prakopenka interpreta Emma mentre Felix Everding è Paul. Katja Weitzenböck veste i panni di Frida, Michael von Au quelli di Hans e Sabine Vitua è Kirsten.

Heio von Stetten recita la parte di Per, Rainer Sellien quella di Melker e Sylvia Eisenberger è Katharina. Infine Muriel Bielenberg ricopre il ruolo di Maren e Linus Schütz è Victor.

